Arena Suzuki: Roberto Vecchioni sul palco con una maglia omaggio a Massimo Troisi

Ieri sera su Raiuno, è andata in onda la seconda puntata di Arena Suzuki '60 '70 '80, l'ultima delle due serate evento condotte da Amadeus all'Arena di Verona, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. Tanti i cantanti previsti in scaletta dopo il successo di ascolti dell'appuntamento di debutto. Anche Napoli è stata ben rappresentata da Peppino Di Capri e Roberto Vecchioni.

Se il primo è legato alla canzone napoletana per ovvi motivi, il secondo ha omaggiato un figlio illustre della storia partenopea: Massimo Troisi. Il "professore", infatti, è salito sul palco dell'Arena di Verona indossando una maglia omaggio al grande Massimo. Le immagini stanno spopolando sui social, dopo che molti utenti hanno notato la particolare maglia.

La cosa è stata commentata anche da Gianni Simioli che regalò la maglia a Vecchioni: "Buona domenica a tutti e buon voto. Stamattina ho trovato decine di vostri messaggi di gioia, in cui mi avete segnalato che ROBERTO VECCHIONI,ospite dello show di Amadeus su Rai Uno,ha indossato una t-shirt tributo a Massimo TROISI. Anch’io, quanto voi,felice per la scelta del Prof. ma anche doppiamente orgoglioso. Quella meravigliosa maglia,infatti,fu il mio regalo per lui. Anche per ringraziarlo per avermi voluto sul palco con lui a raccontare la bellezza delle canzoni napoletane. Grazie Roberto".