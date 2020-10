Covid e sanità in Campania, scintille da Giletti tra de Magistris e D'Amore

C'è stato un duro scontro, tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il direttore dell’Asl Napoli 2 Antonio D’Amore, ieri sera su La7 a "Non è l'Arena" condotto da Massimo Giletti.

Per il sindaco sarebbe stato fondamentale rafforzare la sanità in Campania. “La situazione è fuori controllo e ce la prendiamo con i giovani e i commercianti - sono state le sue parole - Io comprendo il direttore e ho molto rispetto per le Asl, ma lo tsunami è arrivato a febbraio. Chi aveva la responsabilità di rafforzare la sanità pubblica, cioè le Regioni, in questi mesi qualche medico in più, qualche infermiere in più poteva metterlo a disposizione, qualche tampone in più e qualche tracciamento in più poteva farlo”.

D’Amore ha replicato duramente ("Dice il falso e glielo dimostro con i numeri”), scatenando una reazione ancora più piccata del primo cittadino (“Falso non me lo dice, porti rispetto per chi sta ogni giorno in prima linea. Davvero lei vuole dire che a Napoli ci sono i medici che vanno a domicilio?”).

“Ha detto delle cose errate dicendo che non ci siamo mossi da marzo ad adesso - ha argomentato D'Amore - Lei sa quante assunzioni sono state fatte in Campania? Tremila e duecento. Lei sa quanti infermieri sono arrivati? Mille e seicento. E poi 560 operatori socio sanitari, più di 700 medici". E al “Allora non li sapete organizzare” del sindaco, D’Amore ha ribattuto ancora: "Viene lei e ci organizza lei”. “Lo farei meglio - ha risposto ancora il sindaco - Sa benissimo che non partecipo all’Unità di crisi, ci volete nascondere i dati”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche Alessandro Cecchi Paone ha attaccato D'Amore: "La Campania ha avuto tutto il tempo per prepararsi. Dice il falso. Se la Campania è ridotta così è perché lei non è capace. Dovrebbe andarsene perché non è capace”.