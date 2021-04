Vigilessa investita, Moschetti: "Pedonalizzare il Centro storico"

Dopo l'investimento di una vigilessa, nel pieno Centro storico di Secondigliano, il presidente della VII Municipalità Maurizio Moschetti annuncia che è al lavoro con il Comune per pedonalizzare la zona. Queste le sue parole: "Il gravissimo episodio dell'investimento della vigilessa in Via Dante, da noi logicamente severamente condannato a mezzo note ufficiali, ci ha messo in condizioni di poter con forza riproporre due temi per i quali già da diversi anni ci stiamo battendo:

la "PEDONALIZZAZIONE" del CENTRO STORICO di SECONDIGLIANO, approvata con la delibera del Borgo Mercatale dal Consiglio di Municipalità ad Agosto 2019, la cui procedura attualmente è all'attenzione dell' amministrazione centrale, e la RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATINO MONTESOMMA, per la quale abbiamo già da tempo preparato un progetto, in attesa di finanziamento sempre da parte del Comune.

Immaginiamo per un solo attimo quanto sarebbe piacevole e bello poter passeggiare in sicurezza per il nostro centro storico, entrare nel tradizionale mercatino al coperto, far visita al museo di San Gaetano Errico e scendere nelle affascinanti catacombe poste al di sotto della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, un sogno, lasciato per decenni nel cassetto, che con un pò di impegno e buona volontà può diventare realtà. A tal proposito, il prossimo giovedì è stata convocata una riunione a Palazzo San Giacomo da parte dell' Assessore Clemente, io sono fiducioso e, come sempre, ottimista