Apre la nuova area giochi per bambini nel centro di Napoli

Con l'installazione delle giostrine si è conclusa la riqualificazione di piazza Carlo III, una delle piazze storiche più belle e imponenti di Napoli e della IV Municipalità. L'installazione è stata pensata e voluta per i più piccoli che dopo piazza Nazionale e piazza Poderico da oggi si riappropriano anche di un altro pezzo del loro territorio. Presenti la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia insieme a Giunta e consiglieri. In rappresentanza della forte sinergia con palazzo San Giacomo l'assessore comunale Vincenzo Santagada, i consiglieri comunali Gennaro Acampora e Fulvio Fucito.

"Ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno partecipato per propria competenza al recupero di una piazza strategica per la vivibilità urbana della nostra comunità - afferma Caniglia -. Il mio pensiero va a tutte le istituzioni che si sono impegnate per un risultato cosi importante, alla polizia Municipale e senza dubbio all'abnegazione del lavoro svolto dall'associazione 100x100 Naples per la cura del verde". Si tratta della terza area giochi inaugurata nella IV Municipalità dopo quelle di piazza Nazionale e piazza Poderico.