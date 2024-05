Apre una nuova area giochi per bambini: "Presto una Napoli più verde"

Inaugurate le giostre di piazza Poderico, a Napoli. L'opera, finanziata dalla Città metropolitana, arriva al termine della riqualificazione della piazza e restituisce ai bambini della zona Arenaccia uno spazio per giocare ed incontrarsi, in un'area della città avara di luoghi del genere. "Dopo piazza Nazionale toccava a questo posto - afferma Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità - Adesso lavoreremo su XXx e piazza Carlo III. Questo è un luogo della mia infanzia e non potevamo lasciarlo al degrado".

All'inaugurazione presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore al Verde del Comune Vincenzo Santagada. "Stiamo lavorando per una Napoli più verde e più sostenibile, con spazi verdi curati. Anche i cittadini devono fare il loro dovere, preservando questi posti".

Le prossime settimane saranno importanti sul fronte verde pubblico: "A giorni apriremo il cantiere della Villa Comunale. - spiega Santagada - A breve chiuderemo la conferenza di servizi per il primo lotto del Parco Virgiliano. Stiamo lavorando alle riqualificazioni del Parco del Poggio e del Mascagna e a luglio dovrebbe partire anche quella del parco San Gennaro"