Ex cantieri trasformati in una grande area alberghiera con cinema e piscina: il progetto

"Più di 300 posti letto! Sarà la più grande area alberghiera di Bacoli. Con cinema, piscina. È partita la progettazione per trasformare gli ex Cantieri di Baia nella piccola Mostra d’Oltremare della nostra città. Un percorso che realizzeremo insieme ai cittadini. Insieme agli operatori turistici, agli albergatori, agli imprenditori, ai comitati civici, ai ristoratori. Insieme alla gente. Insieme ai tecnici, agli studenti. A tutti. Lo faremo insieme al Politecnico di Milano. Sarà un progetto ambizioso che costruiremo insieme". Questo l'annuncio del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"È una delle rivoluzioni più importanti del nuovo Piano urbanistico comunale. Così trasformiamo gli ex cantieri abbandonati. Uno spazio sul mare, grande oltre 20.000 mq. Tra il Parco Archeologico di Baia ed il Castello Aragonese. Più di 7.000 mq coperti. E 6 capannoni, con uffici amministrativi, spaziosissimi. A due passi da Villa Ferretti. A pochi metri dalla nuova stazione della Cumana. A pochi minuti, in treno, da Napoli. Un’area per il turismo, per il relax, per lo sport. Enorme. L’ex Cantiere Mericraft. All’ingresso del nostro paese. In un ambiente vasto in cui coesisteranno: l’eccellenza della nautica, della produzione di barche di eccellenze; il primo porto turistico vero della costa bacolese; le visite archeologiche tra mare e terra; un hub del turismo. Baia, Bacoli. Una gemma. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino ed il vicesindaco Marianna Illiano che stanno lavorando alla realizzazione di questa visione. Insieme, tanto è già stato fatto. Ma, sappiatelo. Il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.