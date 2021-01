Crollo Arco Borbonico, il governo assicura: a breve il restauro

Il sottosegretario del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Anna Laura Orrico, ha risposto alla Camera a un'interpellanza sull'Arco Borbonico di via Partenope, a Napoli, crollato lo scorso 2 gennaio

“L'intervento di restauro, che si intende avviare nel più breve tempo possibile compatibilmente con le procedure dettate dalle normative di riferimento, si ritiene del tutto idoneo al ripristino del manufatto”, ha spiegato.

"In conseguenza dell'evento – ha spiegato il sottosegretario a proposito della mareggiata che colpì il lungomare lo scorso 28 dicembre – si è dato corso ad immediate interlocuzioni di natura tecnica con l'Autorità portuale, finalizzate all'adeguamento delle intenzioni progettuali precedentemente definite condividendo la necessità, data l'urgenza dell'intervento, di affidare il coordinamento delle attività di progettazione alla soprintendenza".

Alla Camera Orrico ha illustrato le caratteristiche del progetto di restauro. È previsto il “recupero di tutti gli elementi crollati, consolidamento della platea fondale e realizzazione di una centina a sostegno della volta, ricollocazione degli elementi lapidei di rivestimento, ricostruzione del contrafforte crollato”.