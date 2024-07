Torna alla luce il tesoro "sepolto" di Bagnoli: di che cosa si tratta

Racconta gli oltre 80 anni di attività dell'Italsider a Bagnoli. Restaurato, riordinato, e digitalizzato nell'ultimo anno, il materiale preservato negli anni dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania sta per essere restituito alla città.

Si tratta di oltre 25.000 fotografie, 7.000 diapositive, 51 album, 44 pellicole cinematografiche, 23 nastri videomagnetici e migliaia di negativi, riportati a nuova vita grazie a uno stanziamento della Direzione Generale Archivi.

"Entro l'autunno del 2024, dopo circa 25 anni di chiusura e di abbandono, questo straordinario patrimonio documentario sarà restituito alla comunità", viene sottolineato in una nota. "Da oltre tre anni - si legge ancora - la Soprintendenza archivistica sta preservando il passato industriale dell'area, mettendo in sicurezza, in collaborazione con Fintecna e con il Commissariato straordinario, che hanno dimostrato dall'inizio della vicenda particolare sensibilità alla tematica e un atteggiamento sempre collaborativo, l'archivio storico dell'Ilva (5 km lineari) grazie a un progetto di ordinamento e inventariazione delle carte, e di digitalizzazione e metadatazione di oltre 35 mila fotografie, riferibili alla storia del più grande complesso siderurgico del Mezzogiorno".

L'archivio, inscatolato in 7.100 contenitori e trasferito in una sede idonea di lavorazione, è composto da documentazione di carattere tecnico e amministrativo prodotta nel corso degli anni e rispecchia le diverse modifiche societarie susseguitesi nel tempo: Italsider, italsider S.p.A., Nuova Italsider, Ilva S.p.a., Bagnoli S.p.A., Bagnolifutura S.p.A. Dalla fine del 2023 è in corso su di esso, grazie al supporto della Fintecna, sotto la vigilanza della Soprintendenza archivistica, le attività di ricognizione, schedatura e inventariazione, precedute dalla spolveratura e sanificazione dei materiali.