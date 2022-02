"E se Napoli e Barcellona si rifiutassero di essere arbitrate da un russo e non scendessero in campo?"

Sarà l'arbitro russo Sergej Karasëv a dirigere questa sera allo stadio Maradona il match di Europa League tra Napoli e Barcellona. Due giornalisti napoletani, Angelo Pompameo e Mimmo Malfitano, hanno invocato sui social un segnale dalle due squadre rispetto a quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina.

"E se i giocatori di Napoli e Barcellona si rifiutassero di essere arbitrati da un arbitro russo e non scendessero in campo? Che segnale sarebbe verso il mondo?", scrive il direttore di Tv Luna Angelo Pompameo su Facebook.

"Napoli e Barcellona, perché non vi unite nel rifiutare la direzione dell’arbitro russo, Karasev, in virtù di quanto sta accadendo in Ucraina? E non mi dite che lo sport non c’entra, tutto questo è inquietante. Il signor Karasev capirà", scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano.