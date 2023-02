Aragozzini da Mara Venier: "Con Mia Martini gli artisti napoletani tenevano corni e ferri di cavallo"

Polemiche sui social dopo la puntata di ieri di Domenica In. Nel corso del programma, condotto da Mara Venier, è stato dedicato uno spazio al prossimo Festival di Sanremo. Durante il dibattito è uscito fuori il nome di Mia Martini che per anni è stata etichettata come persona "porta sfortuna".

Il giornalista e produttore discografico Adriano Aragozzini, nel parlare di tale questione, ha fatto delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. in particolare è stato menzionato un evento a New York di tanti anni fa dove "nessuno voleva prendere l'aereo con Mia Martini". "C’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna", ha detto Aragozzini.

Alle parole de produttore ha replicato Mara Venier che infastidita ha detto: "No no, Adriano, non dire queste cose perché io amo Napoli e gli artisti napoletani sono gente di cuore e non posso pensare che qualcuno abbia fatto certe cose". Sui social non sono mancati i commenti soprattutto contro Aragozzini accusato di aver messo in cattiva luce i napoletani.