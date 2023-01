Metro, riapre l'uscita della stazione: era chiusa da anni

Era chiusa dal 2020 per "motivi tecnici". Lunedì 23 gennaio riaprirà la seconda uscita della stazione della Linea 1 della metro Salvator Rosa. Si tratta dell'accesso su via Girolamo Santacroce, interdetta da due anni e mezzo a causa di un crollo in prossimità dei tornelli.

Un'accelerazione da parte di Anm dopo che il 10 gennaio scorso il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, aveva inviato una richiesta di chiarimenti: "Sono pervenute allo scrivente numerose segnalazioni circa la chiusura al pubblico delle seconde uscite della Linea 1 della Metropolitana; in particolare Montecalvario, Montedonzelli - via dell’Erba e Salvator Rosa – via Girolamo Santacroce. Si richiedono, dunque, spiegazioni in merito. Come è noto, la Linea 1 viene utilizzata ogni giorno da parecchie decine di migliaia di passeggeri, cittadini napoletani, lavoratori e studenti. Inoltre, in un periodo di altissima affluenza turistica come quello che la nostra città sta vivendo, la metropolitana collinare costituisce il mezzo di trasporto più utilizzato da visitatori di tutto il mondo".

Adesso, l'attenzione si sposta su altre uscite chiuse da tempo, come Montecalvario e Montedonzelli. "Si sottolinea - prosegue Simeone - quanto sia penalizzante per la sicurezza dei pedoni la chiusura dell'uscita di Montecalvario, che collega via Toledo ai Quartieri Spagnoli; va sottolineato, infatti, che il murales dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato proprio in quella zona, costituisce meta di attrazione per migliaia e migliaia di turisti e dunque una tale situazione, oltre a non consentire un regolare deflusso di pedoni in transito, non restituisce una bella immagine del sistema di trasporto pubblico napoletano. Anche la chiusura dell'uscita di via dell'Erba rende difficoltoso l'accesso alla stazione di Montedonzelli, oltre al fatto che limitare i punti di accesso e di uscita delle stazioni a rende eccessivamente affollate le altre uscite della metropoltana rimaste aperte".