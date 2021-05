Apre l'hub vaccinale di Capodichino. De Luca: "Il più attrezzato d'Italia"

Ha aperto i battenti l'hub vaccinale realizzato nell'hangar di Atitech, a Capodichino. All'inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Atitech Giovanni lettieri e i direttori generali delle Asl Napoli 1, 2 e 3. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, è stato presente solo in qualità di cittadino in quanto convocato per la vaccinazione.

"L'obiettivo per Napoli - ha spiegato De Luca - è di avere l'immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio. Da oggi, possiamo contare anche su questo grande centro vaccinale a Capodichino, forse è il più grande e attrezzato d'Italia. Ora, attendiamo che mandino i vaccini".

Il centro vaccini servirà gli utenti di tutta Napoli e provincia. "Ci stiamo muovendo in una situazione di estrema difficoltà - ha proseguito il governatore De Luca - Gli sforzi sono enormi, ma manca la materia prima: i vaccini. Siamo ancora sotto di 200mila dosi, perche' a gennaio abbiamo acconsentito che andassero più fiale alle Regioni con popolazione piu' anziana. Il patto era che ad aprile ce li restituissero. Ora che gli anziani sono vaccinati ovunque, non si può pi dire che alla Campania vanno meno dosi perché la popolazione è giovane: è un atto di delinquenza politica".