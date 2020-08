Una storica pizzeria e friggitoria apre nel cuore di Napoli: arriva 'Donna Luisella'

Aprirà in via Toledo 'Donna Luisella', pizzeria e friggitoria da asporto molto nota a Secondigliano. Frittatine, pizze e pizze fritte, crocché, ciurilli impanati, scagliozzi: queste le specialità che saranno offerte nella nuova sede, anche in versione senza glutine. La sede principale di Donna Luisella (marchio che vanta quasi 100 anni di attività) è sul Corso Secondigliano.

Particolarmente apprezzato è lo scatolino della frittura, un vassoio richiudibile che ospita una mistura di pezzi fritti tipici della tradizione partenopea, ripensati in chiave street-food moderna.