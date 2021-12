Riapre al Vomero la Villa Floridiana - VIDEO e FOTO

Concluso il primo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del parco della Floridiana. Riapre alla cittadinanza, in particolare, un'area di circa 21.000 mq compresa tra l’ingresso di via Cimarosa e la terrazza panoramica. Il video e le foto della riapertura, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, diffuse dal Comune di Napoli.