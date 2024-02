Passi in avanti per le aperture di Starbucks e Mondadori nella Galleria Umberto: erano inizialmente fissate per Natale 2023, poi l'attesa si è protratta per i consueti problemi della galleria, ovvero il fatto che sia contemporaneamente un bene pubblico e privato nonché sottoposto a vincoli della Soprintendenza.

Proprio la Soprintendenza ha dato il via libera per la cantierizzazione dei locali, e la magistratura li ha dissequestrati.

Il 27 febbraio in prefettura ci sarà un tavolo tecnico presieduto dal prefetto Michele di Bari - con insieme Comune, commercianti, condomini e Soprintendenza - volto a coordinare le varie esigenze per portare avanti i lavori.

Entro un paio di mesi o comunque in primavera, dicono i beneinformati, dovrebbero esserci entrambe le inaugurazioni.

Nel frattempo bisogna operare anche il restauro dell'intero sito. Della pavimentazione innanzitutto, poi l'installazione - pure questa troppe volte rimandata - dei cancelli che chiuderanno il monumento la notte. La richiesta dei commercianti è che si operi di notte.