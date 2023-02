Il quartiere vince la battaglia: ufficio postale verso la riapertura

Circa un anno fa i cittadini di Scampia scesero in piazza per protestare contro la chiusura dell'ufficio postale di via Ghisleri. Dopo tanti appelli alle istituzioni finalmente è arrivata una bella notizia: lo stesso ufficio presto riaprirà. Manca ancora una data ufficiale, ma nel quartiere c'è grande soddisfazione.

Ad anticipare la notizia, sui social, è il Comitato territoriale Scampia: "Ad 1 anno dal nostro presidio organizzato con il Comitato Lotto P - Scampia per la riapertura della Posta di Via Ghisleri, finalmente attraverso le nostre sollecitazioni e interlocuzioni abbiamo appreso che i lavori SONO TERMINATI! La posta è un servizio di primaria importanza e non era giusto che le persone del territorio si vedevano costretti ad uscire fuori dal quartiere!

La burocrazia in Italia lo sappiamo, è lenta, ma grazie alla partecipazione dei cittadini alla manifestazione indetta il 19 gennaio dell'anno scorso e ad una nutrita rappresentanza territoriale e istituzionale che ha interloquito con l'assessore Pier Paolo Baretta finalmente ritorna la normalità. Ritorna un diritto e un servizio per i cittadini di Scampia. Vi aggiorneremo presto sulla riapertura ufficiale della posta aperta al pubblico".