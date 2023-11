Il parco Re Ladislao riapre dopo i lavori. I residenti: "Vogliamo meno degrado"

Un giardino segreto, nascosto dal caos del traffico partenopeo. Tornerà alla sua funzione originaria Parco Re Ladislao, riaperto oggi, 6 novembre 2023, dopo i lavori di manutenzione che il Comune di Napoli a realizzato con i fondi di Città Metropolitana. Nel giugno del 2022, NapoliToday aveva denunciato lo stato di abbandono in cui versava il parco nonostante i lavori Unesco che avevano riguardato la vicina via Carbonara.

Oggi, l'area verde si presenta in perfette condizioni. Un parco della riflessione, com'è stato sempre storicamente considerato. Resterà aperto dalle 7 alle 18, con servizio di guardiania affidato alla Napoli Servizi. All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore comunale al Verde Vincenzo Santagada e la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia. I lavori hanno puntato a preservare lo stato originario del luogo, di concerto con la Soprintendenza. Due gli ingressi: da vicolo Primo Pontenuovo o da via cardinale Seripando.

Presente anche un gruppo di cittadini che ha voluto denunciare agli esponenti delle istituzioni lo stato di degrado dell'esterno del parco, con spaccio di droga e rifiuti di vario genere. Già predisposto il servizio di manutenzione che verrà realizzato dalle cooperative, mentre resta il problema dell'illuminazione. Il Parco Re Ladislao, infatti, non sarà illuminato. Se d'estate ciò non rappresenterà un problema, diversa è la considerazione da fare per i mesi invernali, quando dalle 16 in poi cala il buio, rendendo di fatto inutilizzabile l'area verde.