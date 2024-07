Apertura, treni, tempi e stazioni: tutto sulla nuova Linea 6

Cinque treni, otto stazioni, un treno ogni 13 minuti e 16 minuti per percorrere tutta la tratta. Sono i numeri che caratterizzano la linea 6 della metropolitana di Napoli, che partirà ufficialmente il 17 luglio 2024. Il giorno prima, il 16, ci sarà l'inaugurazione ufficiale con le autorità. Vede così la luce un progetto che è andato avanti per oltre 30 anni, tra aperture, chiusure, rinvii, investimenti e tanti sprechi.

La linea 6 parte da Municipio, con collegamento sotterraneo con la Linea 1, e arriva alla Mostra d'Oltremare, a Fuorigrotta. In mezzo le nuove stazioni di Chiaia, San Pasquale, Arco Mirelli e quelle già aperte Mergellina, Lala e Augusto. Con l'unione tra Linea 1 e 6, la metropolitana di Napoli collega Garibaldi a Fuorigrotta ed entro fine anno apriranno anche le stazioni di Poggioreale e Centro direzionale. Cinque i treni che saranno utilizzati nella prima fase, sono quelli acquistati per i mondiali di Italia '90 e mai utilizzati. Sono stati revampizzati e ammodernati per poter viaggiare sui binari di oggi. Tre saranno in esercizio, uno sarà di riserva e il quinto, a rotazione, sarà in officina per manutenzione. Per percorrere tutta la tratta ci vorranno 16-17 minuti.

I treni nuovi, invece, arriveranno a partire dall'estate 2025, quando il crono-programma prevede la messa in esercizio del primo mezzo, mentre per l'estate 2026 si dovrebbero contare sei nuovi convogli. I lavori sono stati realizzati da Hitachi, l'investimento complessivo ammonta a circa 800 milioni di euro e la spinta decisiva, soprattutto in termini di scadenze, l'ha data il Pnrr. Lo Stato, in varie forme, ha messo sul piatto circa 189 milioni, oltre mezzo miliardo li ha stanziati la Regione Campania: 162 dalla Giunta Bassolino, 85 da quella Caldoro e poco meno di 300 dall'Amministrazione De Luca.

Se Bassolino e Caldoro hanno ricevuto i ringraziamenti pubblici dell'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza, De Luca non è stato nominato. Tra Comune e Regione c'è tensione. Il sindaco Gaetano Manfredi ha precisato in conferenza stampa che l'apertura della Linea 6 significherà per Anm, azienda comunale per il trasporto pubblico, un incremento di costi di 10 milioni all'anno. "Il Comune è pronto a metterne 4 - ha spiegato il sindaco - per ora la Regione ne ha messi 3, ma noi ce ne aspettiamo 6. Anche perché Anm muove il 40 per cento quasi di tutti i passeggeri della Campania e ciò che ci arriva dalla ripartizione dei fondi non è assolutamente adeguato". Un polemica, quella dello stanziamento regionale per Anm che per anni è stata una battaglia anche dell'Amministrazione de Magistris.

Un'altra frecciata a De Luca arriva da Cosenza che ci ha tenuto a precisare che "...la frequenza di un treno ogni 13 minuti è nettamente migliore di quella di un treno ogni 20 delle altre linee flegree". Il riferimento è a Cumana e Circumflegrea che fanno capo a Eav, azienda della Regione Campania.

La Linea 6 porterà anche i lavori per un nuovo deposito dei treni, che sarà realizzato a via Campegna, nell'ex deposito merci di Ferrovie dello Stato, dove andranno 'parcheggiati' i treni nuovi. L'orario iniziale, un treno ogni 13 minuti, è da considerare sperimentale e di rodaggio fino al 15 settembre. In questo tempo si valuterà anche l'utilizzo della linea da parte dell'utenza e la necessità di aperture serali che, per ora, non sono prese in considerazione. Il progetto prevede un allungamento a Bagnoli e Posillipo ma nell'arco temporale 2025-2030.

Questa tratta era stata progettata come trenino veloce per i Mondiali di Italia '90 e avrebbe dovuto portare i tifosi dal centro città allo stadio. I tempi di consegna furono clamorosamente mancati. La si trasformò, quindi, in metropolitana e si riuscì ad aprire se non nel 2007, ma solo nel tratto Mergellina-Mostra. Negli anni, il numero di passeggeri per un percorso così breve è stato talmente basso da portare le istituzioni alla decisione di chiuderla nel 2014, in attesa del completamento. "E' una giornata importante - ha concluso Manfredi - su questa linea sono state investite tante risorse e finalmente adesso ci siamo".