Apre la Linea 6, Manfredi: "Ora attiviamo il wifi su tutta la metro"

"Trent'anni sono tanti, ma siamo qui in una giornata importante per Napoli perché apre una nuova linea di metropolitana". Gaetano Manfredi è soddisfatto per il via libera alla nuova Linea 6, quella che unisce il centro città a Fuorigrotta, una zona che fino a oggi Anm ha coperto soltanto con i rari autobus che popolano la città lasciando l'esclusiva del trasporto su ferro al tandem Regione-Trenitalia che gestiscono la Linea 2. Il sindaco lancia, poi, un'altra novità: "E' quasi completo il collaudo del wifi nelle stazioni. Adesso, la società che ha vinto l'appalto sta chiudendo i contratti con le aziende telefoniche. Quindi, partiremo prima con il wifi nelle stazioni e in un secondo momento nelle gallerie". Secondo il Comune di Napoli, l'attivazione potrebbe arrivare nella seconda metà di agosto.

Per la Linea 6 ci sono voluti trent'anni perché i treni e le stazioni sono stati progettati e, in parte, realizzati per i mondiali di Italia '90, anche se all'epoca nulla fu completato per tempo. Un dato ricordato stamattina anche dal flash mob, in piazza Municipio, degli attivisti di Legambiente, associazione ambientalista che ogni anno bastona le linee su ferro napoletane nel rapporto Pendolaria. Otto stazioni, per un tragitto di 5,5 chilometri: Municipio, Chiaia-Monte di Dio, San Pasquale, Arco Mirelli, Mergellina, Lala, Augusto e Mostra. A Municipio ci sarà l'interscambio tra Linea 1 e Linea 6, con la possibilità di passare dall'una all'altra con lo stesso biglietto.

Fino a metà settembre ci sarà una sorta di rodaggio. Saranno in servizio infatti solo cinque treni, ma solo tre viaggeranno contemporaneamente: un altro sarà di riserva e il quinto sarà in manutenzione. In questo primo periodo le corse saranno tutte a composizione singola, cioè con un solo vagone, con un limite di 150 passeggeri a corsa.

Sui vagoni non ci sarà l'aria condizionata, ma un sistema di ventilazione perché si tratta di treni tecnologicamente arretrati anche se Edoardo Cosenza, assessore comunale ai Trasporti, ci tiene a precisare: "I treni sono quelli di Italia '90 solo esternamente. Hanno ricevuto un aggiornamento, hanno il sistema automatizzato di guida". Per il superamento di questo problema bisognerà attendere i nuovi treni realizzati da Hitachi: il primo è previsto per metà 2025, gli altri arriveranno per metà 2026. "Le stazioni sono bellissime - ha aggiunto Cosenza - questa linea serve 500mila cittadini e, per questo motivo, è importantissima".