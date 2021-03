Anziana non sa come raggiungere il centro vaccinale: parte la gara di solidarietà

Un'anziana di 84 anni non sapeva come poter raggiungere il centro vaccinale per l'inoculazione del vaccino anti Covid ed è stata aiutata dai servizi sociali. La storia arriva da Bacoli ed è stata raccontata dal sindaco Josi Della Ragione: "Nonna Luciana ha 84 anni. È una cittadina di Bacoli. Non ha la mail, il numero di cellulare. Non guida e non sapeva come recarsi al Parco Vanvitelliano per il vaccino".

"Chi è in difficoltà ci contatti"

"Ci siamo presi cura di lei. Le abbiamo prenotato la vaccinazione e, oggi, con l’auto dei Servizi Sociali del Comune di Bacoli, l’abbiamo accompagnata alla Sala Ostrichina del Fusaro. Le hanno somministrato il Pfizer. Sono tante difficoltà in questa dura pandemia. Ma se le affrontiamo come comunità, sapremo sempre risolverle. Insieme. Invito ogni cittadino in difficoltà a contattarci, senza remore. Siamo al vostro fianco".