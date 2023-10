Si sente sola e chiama la polizia: gli agenti le cucinano un piatto di pasta

Si sente sola e chiama la polizia. Gli agenti la raggiungono a casa, le tengono compagnia e le cucinano un piatto di pasta. La bella storia è stata raccontata - con un post - dalla Questura partenopea ha subito fatto il giro del web.

"Sabato mattina è giunta la segnalazione di una donna che aveva bisogno di aiuto in via Monte di Dio, così gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale si sono recati immediatamente presso il suo domicilio.

L’anziana, che si presentava in buone condizioni di salute, in realtà, come lei stessa ha confidato ai poliziotti, aveva solo bisogno di un po’ di compagnia; essendo ormai ora di pranzo gli agenti Salvatore e Luca non hanno esitato a prepararle un piatto di pasta al pomodoro regalandole un sorriso", si legge.