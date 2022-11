Cannavacciuolo conquista le Tre Stelle Michelin: i complimenti di Gennaro Esposito

Antonino Cannavacciuolo conquista le Tre Stelle Michelin. Sono tanti i messaggi per il noto chef. Tra questi c'è quello del caro amico Gennaro Esposito che, sui social, scrive: "Un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, la Guida MICHELIN 2023 ha assegnato un numero eccezionale di stelle, premiando anche tanti giovani. È a loro che dedico le mie più sincere parole di stima.

Sono loro il nostro futuro, la prova che con sacrificio e passione si possono raggiungere importanti traguardi. Ci tengo anche a fare i miei più sinceri complimenti al nuovo tre stelle e carissimo amico Chef Antonino Cannavacciuolo . Per noi è stata una riconferma, ma pur sempre una forte emozione. Un risultato reso possibile da un sinergico lavoro di squadra. In questi casi, mi piace riprendere il celebre verso di una poesia di John Donne “Nessun uomo è un’isola”, perché è solo insieme che si arriva lontano".