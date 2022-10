I migliori bar del mondo: un napoletano tra i primi 50

C'è anche un napoletano nei migliori 50 bar del mondo. Lo ha stabilito la 14esima edizione del World's 50 best bars che si è tenuta a Barcellona. Sono tre i locali italiani che sono entrati in classifica. Al 46esimo posto troviamo L'Antiquario, un bar di Via Vannella Gaetani. Si tratta di un locale molto particolare già dall'ingresso. Nessuna insegna è visibile dalla strada, bisogna bussare e prima di entrare un membro del personale viscruterà dallo spioncino.

Lo stile interno rimanda agli Anni '50, così come quello delle divise dei camerieri. Particolare cura è dedicata alla composizione dei cocktail, molti dei quali serviti in contenitori di latta. Per il World's 50 best bars si tratta di un new entry. Nella motivazione che ha spinto i giudici ha inserirlo nella speciale classifica si legge: "L'Antiquario vanta un fascino internazionale. I divani retrò in velluto rosso, la carta da parati floreale e l'elegante boiserie nera si fondono perfettamente con l'estro, la competenza e l'innata ospitalità napoletana del team".

Gli altri due italiani sono il Drink Kong di Roma, al 16esimo posto, e il 1930 di Milano (35esimo). Sul podio, invece, trovano spazio il Paradiso di Barcellona, il Tayer+Elementary di Londra e il Sips, ancora di Barcellona.