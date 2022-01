Grande attesa per "L'amica geniale 3": anticipazioni sulla nuova stagione

La serie L'amica Geniale è pronta a tornare su Rai1 con la nuova attesissima terza stagione. Dopo il successo clamoroso delle prime due trasposizioni televisive delle avventure di Lenù e Lila tratte dai romanzi di Elena Ferrante, ecco arrivare sul piccolo schermo ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ che coprirà un nuovo arco narrativo ambientato negli anni Settanta.

La trama de 'L'amica geniale 3'

Lila è sposata a sedici anni con un figlio piccolo ma separata sia dal suo uomo che dalla vita di agi che faceva. Ora la donna lavora infatti in condizioni durissime come operaia mentre Elena, andata via dal rione, dopo aver studiato alla Normale di Pisa e aver pubblicato un romanzo di successo è diventata una donna di successo e protagonista di un mondo colto. La storia riparte dagli anni '70 e vedrà i risvolti di vita di due ragazze che hanno fatto di tutto per assicurarsi un futuro migliore.

Quando inizia 'L'amica geniale 3'

L’Amica Geniale 3 va in onda su Rai1 dopo il Festival di Sanremo che terminerà il 5 febbraio. Dunque il debutto è per martedì 8 febbraio 2022. Si tratta di otto puntate che verranno messe in onda in quattro distinte prime serate. La regia, fino ad ora affidata a Saverio Costanzo, è passata a Daniele Luchetti, mentre la sceneggiatura è sempre firmata da Francesco Piccolo, Laura Paolucci e lo stesso Costanzo, più la consulenza di Elena Ferrante.