Ercolano, riaperta al pubblico l’antica spiaggia: l'inaugurazione

A partire da oggi 19 giugno riapre l’antica spiaggia di Herculaneum. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina nel Parco archeologico di Ercolano alla presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dal direttore del Parco Francesco Sirano.

Sul posto sono presenti anche i depositi delle reti dei pescatori dell'epoca, con gli scheletri di circa 300 fuggiaschi che provarono invano a mettersi in salvo nell'eruzione del 79 d.C.

La risistemazione arriva alla fine di un'attività di ricerca, scavo archeologico, restauro, ingegneria e architettura, un progetto attuato dal Parco archeologico in partenariato pubblico-privato con il Packard Humanities Institute e con un finanziamento CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Vesuvio.

“Questo sito è stato enormemente riqualificato e sta diventando un gioiello - ha affermato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - Siamo all'interno dell'area archeologica tra le più importanti del mondo con Pompei, Oplontis ed Ercolano e stiamo lavorando tantissimo anche in termini di risorse. Nella legge di bilancio abbiamo stanziato nuove risorse per gli scavi. Inoltre abbiamo previsto che nello Spolettificio di Torre Annunziata dovrà nascere un polo museale e pensiamo che tutto ciò possa rappresentare anche una grande occasione di sviluppo socio-economico per i nostri territori. Il Parco archeologico di Ercolano è una grande memoria storica e il valore della storia, come diceva Benedetto Croce, è sempre un fatto contemporaneo. La storia è una sorta di cassetta degli attrezzi dove noi rinveniamo gli strumenti con i quali interpretare il presente e prefigurare ‘vichianamente’ il futuro”.