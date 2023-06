L'evento al parco salta 24 ore prima: “La Municipalità non ha portato a termine gli adempimenti burocratici”

Delusione per chi si era prenotato all'evento PARCO VIVIANI – Solstizio d’Estate

Sarebbe dovuto essere domani, ma è saltato per il peggiore dei motivi. Nessuno “Solstizio d'Estate” al Parco Viviani, evento organizzato da Intolab in collaborazione con l'associazione N'sea yet.

“Con dispiacere, vi comunichiamo che l’evento PARCO VIVIANI – Solstizio d’Estate, previsto sabato 24 giugno, è stato annullato – spiega Intolab sui social – Avremmo voluto festeggiare con voi l’inizio dell’Estate tra musica e momenti di confronto su tematiche sociali e ambientali, immersi in un luogo meraviglioso che appartiene a tutti i cittadini, ma siamo impossibilitati per sopraggiunti imprevisti di natura tecnica, non dipendenti dalla nostra volontà”.

Era tutto pronto – hanno spiegato gli organizzatori – ma il problema a quanto pare è ascrivibile alla II Municipalità, che non ha espletato gli adempimenti burocratici necessari e soltanto a 24 ore dalla festa si è tirata indietro.