Annullato il concerto di Geolier al Pizza Village: ecco il motivo

Annullato il concerto di Geolier in programma questa sera sul palco del Pizza Village alla Mostra D'Oltremare. A dare l'annuncio è la stessa organizzazione con un post pubblicato sui social. "

"A causa di una indisponibilità fisica, stasera Geolier non sarà tra gli ospiti di RTL102.5 sul palco del Pizza Village a Napoli. Lo spettacolo continuerà a partire dalle 21:30 in diretta nazionale con La Rappresentante di Lista e il dj set di Massimo Alberti con ‘70’80’90 all’ora, che farà ballare tutta l’Italia come avvenuto in queste sere. Ecco l’elenco completo degli artisti che si esibiranno sul palco del Pizza Village: Veronica Simioli Plug Voga Hal Quartièr Gigi Soriani Fabio Villani Peppoh".