Annullato il concerto di Natale di Franco Ricciardi: arriva lo stop per ordine pubblico

Il concerto di Franco Ricciardi a Porta Capuana è stato annullato. L'evento era previsto per venerdì 22 dicembre, ma la Prefettura ha bloccato tutto. Il Comune di Napoli aveva anche pubblicato l'ordinanza con il piano traffico, ma nelle ultime ore è arrivata la frenata.

La scelta della Prefettura

Lo staff del noto cantante, contattato da NapoliToday, fa sapere che il concerto gratuito è stato annullato per il timore di una affluenza di pubblico troppo ampia. Il palazzo di Governo avrebbe preso come "riferimento" il mega evento dello Stadio Maradona del 10 giugno scorso. In quella occasione, infatti, l'impianto di Fuorigrotta ospitò oltre 10mila persone.

Un grande successo che ha "spinto" gli organi competenti a bloccare il tanto atteso evento natalizio. Lo staff del cantautore fa sapere che la decisione è stata accolta senza alcuna polemica dal cantante che spera - però - di poter presto abbracciare i suoi tanti fan.