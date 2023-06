Quest’anno la festa per il 209mo anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri si terrà nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei. Qui il Comandante Interregionale “Ogaden” Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli e il direttore del Parco Archeologico Dott. Gabriel Zuchtriegel accoglieranno, tra gli altri, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Medaglia D’Oro al Valore Militare assieme a diverse autorità civili, religiose e militari.

In esposizione, in occasione della cerimonia auto, moto ed e-bike in dotazione ai Carabinieri. Sarà inoltre possibile incontrare i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli e i “Caschi Blu della Cultura”, task force promossa dal Governo Italiano, a disposizione dell’UNESCO; i Carabinieri della Squadra Artificieri Antisabotaggio; le unità cinofile con il cane antidroga “Luna” e due unità a cavallo dei Carabinieri forestali; donne e uomini dell’Arma impiegati sul territorio e nei diversi reparti specializzati.

In mattinata, a partire dalle 10, celebrazioni nella basilica di Santa Chiara dove giace il Vice Brigadiere Medaglia d'Oro al Valore Militare Salvo D’Acquisto e a seguire presso il Sacrario dei Caduti all’interno del Comando Legione Carabinieri Campania.