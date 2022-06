La lunga estate di Anm: autisti in ferie e linee bus da tagliare

Problemi in arrivo sul fronte trasporti pubblici. Gli autobus Anm, nonostante stia per riversarsi in città un numero cospicuo di turisti, stanno per diminuire. A monte della riduzione del servizio le ferie del personale, questo nonostante dovrebbero entrare in servizio 22 autisti interinali.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, a luglio saranno infatti sospese le linee C38 (Cardarelli-Vomero), la linea V1 (San Martino-Vomero), e quelle scolastiche: S1 (dal 27 giugno), S2, S3, S4, S5 (dall'11 luglio). Da domani 25 giugno inoltre la linea C67 diventa C67A e prolunga il percorso, la 168 prolunga il percorso transitando per Monteoliveto, diventa attiva la 640 (Capo Posillipo-Mergellina). Inoltre dal 9 luglio verranno sospese la linea 584 e quella 180 per quanto riguarda sabato e festivi.

Secondo le stime dei sindacati la riduzione dovrebbe aggirarsi poi ad agosto intorno al 20%. La loro richiesta è che non ci siano ulteriori soppressioni rispetto a quelle già previste tra fine giugno e luglio. I nuovi autisti, comunque, dovrebbero occuparsi delle linee più importanti e del fondamentale – per l'afflusso turistico – Alibus.