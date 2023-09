Scoiattoli esotici, cuccioli pregiati e oltre 50 gabbie per uccelli in cova scoperti dalla Polizia Metropolitana in un'abitazione

Non solo armi, munizioni e droga nel Parco Verde di Caivano. Nell'ambito dell'operazione interforze, gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli hanno infatti rinvenuto in un'abitazione privata diversi animali detenuti senza le necessarie autorizzazioni, tra cui rari scoiattoli Prevost e alcuni uccelli esotici.

Oltre 50 le gabbie per uccelli contenenti uova in cova poste sotto sequestro dagli agenti della Polizia Metropolitana, specializzata nella repressione dei reati su animali e fauna selvatica. Trovati anche alcuni cuccioli di pastore tedesco e farmaci detenuti illegalmente. Tutti gli animali sono stati affidati alle autorità sanitarie. I proprietari sono stati denunciati per illecita detenzione e maltrattamento.