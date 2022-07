Angels of Love, la storia: “Napoli è diventata capitale della musica”

Era il 1990 quando un gruppo di giovani napoletani diede vita ad un progetto ambizioso che con il passare degli anni è diventato un marchio di garanzia. “Angels of love” non ha scritto solo la storia del clubbing partenopeo, ma è diventato un vero e proprio movimento musicale e culturale che ha portato Napoli ad essere una delle capitali della musica elettronica nel mondo.

Una storia che va avanti da oltre trent’anni e che sembra voler vestire sempre più i panni dell’immortalità. Un “viaggio” che ci viene raccontato da Maurizio Luise, storico fondatore degli Angels of Love, in una lunga intervista. Luise ricorda i primi passi – fatti sotto la sapiente guida di Claudio Coccoluto -, le tante difficoltà, ma anche le tantissime soddisfazioni: dai mega party organizzati in tutto il mondo ai centinaia top dj che li hanno illuminati con le loro performance.