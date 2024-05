Angels of Love: festa grande per ricordare Frankie Knuckles, "padre" della musica house

C'è grande attesa per l'evento, in programma il 5 maggio, organizzato dagli Angels of Love. A partire dalle ore 11 di domenica, infatti, si terrà l’evento dedicato al "Padre" della musica House, Frankie Knuckles. L'evento, organizzato con la Frankie Knuckles Foundation, vuole celebrare l’eredità musicale del dj newyorkese, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

A fare da cornice all'evento sarà l'incantevole struttura del Rama Beach dove verranno allestite anche zone "food and beverage", uno spazio espositivo della FKF e un’area bambini. Ricca di ospiti, ovviamente, la line up di questo tributo ufficiale che sta facendo notizia in tutto il mondo. Alla consolle si alterneranno Nicky Siano, Eric Kupper, Ron Trent, Terry Hunter, Paul Shapiro (live), Robert Owens (dj set più live), Ralphie Dee e GNMR. Ospite speciale anche il Presidente della FKF Frederick Dunson, già direttore del leggendario Warehouse di Chicago durante la residenza di Frankie Knuckles.

Ricca anche la lista di dj "nostrani" che si alterneranno alla consolle di una seconda dance floor: DAPULEO, Dj Plumae, Jg Bros, Jeky Saviro, Home Boys, Lunare Project, Mike Zanfardino e Pino Neri.