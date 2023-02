Angelo Duro: "Anche a Napoli ho fatto due sold out nonostante la Champions"

Angelo Duro ha pubblicato sui social la sua soddisfazione per il sold out delle due serate del suo spettacolo al teatro Bellini di Napoli, nonostante gli azzurri fossero impegnati in Champions League.

"Che schifo. Andate a vedere uno che v’insulta. Che vi dice in faccia le cose che pensa di voi. Senza filtri. Che vi offende. Che non ha limiti. Su argomenti. Categorie. Persone. Animali. Cose. Affetti. Luoghi. Territori. E andate a vederlo pure mentre gioca la vostra squadra del cuore. Dovete vergognarvi. Non si fanno queste cose. È tutta colpa vostra se il mondo è diventato una merda. Assurdo. Anche a Napoli ho fatto due sold out nonostante la Champions. A chi dice che la data della partita è uscita dopo, la risposta gliela do nel video che vi posto sul primo commento. Buona visione. Ora ci vediamo martedì a Ferrara e venerdì a Trento. “Sold out pure queste?” Purtroppo sì. Ve l’ho detto che il mondo è diventato una merda. Vi saluto"..