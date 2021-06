"Come vorrei", Angelica Borrelli e Giada unite dalla musica senza potersi "guardare"

Hanno fatto della musica la loro bandiera, la loro forza per affrontare la vita contro ogni difficoltà

Guardarsi attraverso la musica. E’ stato questo il frutto dell’incontro di due anime, quella di Angelica e di Giada, che hanno fatto della musica la loro bandiera, la loro forza per affrontare la vita contro ogni difficoltà.

Angelica Borrelli: cantautrice napoletana che incanta chi la ascolta con i suoi brani e Giada Lepore che con la sua giovane voce ha conquistato tutti dal balcone di casa durante il triste periodo del lockdown. Ad unire le loro voci è il bellissimo pezzo “Come vorrei” (testo e musica di Angelica Borrelli, arrangiamento di Pasquale Borrelli) nel quale le due cantanti trovano il modo di “guardarsi”, di fare quello che i loro occhi non possono fare. L’incontro di queste due voci ci regala, oltre ad un romantico brano, l’occasione di pensare che nulla è impossibile se si trova la giusta determinazione per affrontare la vita e che la musica può essere luce in una vita di buio.