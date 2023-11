Fiorella Mannoia canta Sannino: "Abbracciame" finisce nel nuovo album della cantautrice

"Abbracciame" di Andrea Sannino finisce nel nuovo album di Fiorella Mannoia. La notizia è stata diffusa dallo stesso Sannino che interpreterà il suo noto brano con la nota cantautrice.

"FINALMENTE POSSO DIRVELO !!! Amici miei sono emozionato come poche volte nella mia vita, nell’annunciarvi che sono nel nuovo album dell’immensa @fiorellamannoia con la mia e nostra “Abbracciame”.

Una cosa enorme, che qualche anno fa avrei fatto fatica anche solo a sognare…ed oggi è realtà, è tutto vero! Ringrazio Fiorella per quest’onore a nome mio ma anche a nome di tutti quelli che amano, cantano e difendono la lingua napoletana e la sua infinita storia! Vi lascio il link in storia per poter pre-ordinare il disco! Grazie a tutti", ha scritto Sannino.