Gambrinus e piazza del Plebiscito piombano negli anni '80: si gira l'Amica Geniale

L'Amica Geniale 4 torna a Napoli con i set allestiti in piazza del Plebiscito e all'interno del Gambrinus. In piazza (in quegli anni aperta al traffico e parcheggio a cielo aperto) tante auto anni '80. Nella saletta del Gambrinus un fumo densissimo accoglie i protagonisti e ci accompagna come d'incanto in un'epoca in cui era consentito fumare anche negli spazi chiusi.

"E' un grande onore per noi ospitare la serie tv. L'ambientazione è fantastica anche se non posso svelare troppo, vi ritroverete immersi come non mai negli anni ottanta", spiega a NapoliToday Massimiliano Rosati del Gambrinus.

La quarta stagione della serie Tv Rai-HBO, tratta dalla saga di Elena Ferrante, con protagoniste Lila e Lenù, si intitola “Storia della bambina perduta”.

Previsti set anche in via Petrarca dove verrà ricostruita l'abitazione da donna matura di Lenù.

L'Amica Geniale è prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy e Wildside. Rinnovato il cast: Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.