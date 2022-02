L'Amica Geniale, ecco chi interpreterà Elena Greco nella quarta e ultima stagione

Si è conclusa la terza stagione de l'Amica Geniale 3, con gli ultimi due episodi ricchi di colpi di scena. Lenù inizia una storia d'amore con Nino Sarratore, l'uomo che ha sempre desiderato da quando era adolescente. La nuova coppia decide di rivelare non senza rimorsi ai rispettivi coniugi di essersi innamorata provocando rabbia e frustrazione intorno a loro. Lila telefona a Lenù, mentre quest'ultima è in procinto di partire con Nino per Montpellier, cercando di dissuaderla dalla volontà di lasciare il marito, ma invano. Lila rivela anche che un nuovo fatto di sangue ha colpito il rione: è stata uccisa la capostipite dei Solara in maniera brutale e ora è partita la caccia ai colpevoli.

La terza stagione si conclude con Nino e Lenù che si imbarcano sull'aereo, quest'ultima va in bagno, si guarda allo specchio soddisfatta e nell'immagine riflessa appare lei da donna matura. In tal modo viene svelato chi sarà l'attrice che interpreterà Elena Greco nell'ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, 'Storia della bambina perduta', Alba Rohrwacher, già presente dalla prima puntata de L'Amica Geniale come voce fuori campo di Lenù.