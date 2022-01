L'Amica Geniale, anticipazioni sulla trama e data della terza stagione: si parte dopo Sanremo

'Storia di chi fugge e di chi resta', il terzo capitolo della saga de L'Amica Geniale, andrà in onda su Rai1 martedì 8 febbraio 2022. La serie tornerà in tv dunque subito dopo Sanremo. A produrla The Apartment e Wildside insieme a FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Sarà composta da otto episodi divisi in quattro prime serate, con episodio finale martedì 1° marzo.

Anticipazioni

La terza stagione de L'Amica Geniale è stata girata tra Napoli e Firenze. Protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco negli anni '70, in piena maturità e "invecchiate". L'Amica Geniale 3 riprenderà lì dove si era interrotta, con Lenù che inizia a diventare una scrittrice. Il rapporto tra le due protagoniste riserverà grandi sorprese.

Regista Daniele Luchetti, che subentra a Saverio Costanzo. Sceneggiatura affidata sempre a Francesco Piccolo, Laura Paolucci e a Saverio Costanzo.