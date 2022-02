L'Amica Geniale, crescono gli ascolti nella puntata dedicata alle difficoltà della maternità

"L’Amica Geniale"- 'Storia di chi Fugge e di chi Resta' (regista Daniele Luchetti) fa registrare il 22.4% nella doppia puntata di domenica 13 febbraio (due punti percentuali in più della scorsa settimana), conquistando 4.857.000 spettatori.

Battuto Checco Zalone e il suo Cado dalle Nubi che ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.515.000 spettatori pari all’11.1% di share.

Terza stagione

La nuova stagione della serie tv è tratta dal terzo libro della saga di Elena Ferrante, con le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, diventate giovani donne e madri negli anni 70 diventando incarnazione delle spaccature, delle differenze e delle contraddizioni di quel momento storico fatto di mutazioni, sociali e politiche. Il terzo capitolo si apre con Elena che scappa da Napoli e dalle dinamiche malate del Rione, dall’insopportabile madre per andare a Firenze. Ha pubblicato un libro di buon successo, ma che ha attirato anche critiche bigotte ed è pronta a sposare il rampollo di una famiglia toscana e già giovanissimo docente universitario. Lila invece è sempre più infelice ed esausta del lavoro nel salumificio. Cresce a fatica il piccolo Gennarino, avuto fuori dal matrimonio e sembra non troppo attratta dalla politica, nonostante i tentativi degli amici di coinvolgerla.

Nelle due puntate di ieri Lila lascia il lavoro e torna a vivere nel Rione. Lenù si sposa, ha una figlia, ma la vita matrimoniale non procede come sperava. Delusione anche per il suo secondo libro.