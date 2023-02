Set de "L'amica geniale 4" nel cuore di Napoli: il dispositivo di traffico

In previsione delle riprese cinematografiche della serie televisiva ?L?Amica Geniale 4?, in programma in piazza Mercato dal 22 al 24 febbraio, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico.

Nel dettaglio l'ordinanza di Palazzo San Giacomo prevede:

- la sospensione dalle ore 5.00 alle ore 20.00 del 24/02/2023, dell?area di sosta riservata ai mezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci collocata di fronte al civico n° 77;

- l'istituzione dalle ore 8:00 del 22/02/2023 alle ore 22:00 del 24/02/2023, del divieto di sosta con rimozione coatta eccetto per mezzi utilizzati per le riprese cinematografiche, nel tratto di strada compreso tra il civico n° 64 e l?intersezione con vico Mercato.

Sempre negli stessi giorni, inoltre, la II Municipalità di Napoli ha istituito un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via Conte di Castelmola e vico Mercato.

Nel dettaglio è previsto:

per i giorni dal 22/02/2023 al 24/02/2023 in via Conte di Castelmola, il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta;

per il giorno 24/02/2023 in vico Mercato, divieto di transito veicolare.

Dal citato divieto sono esclusi:

- i veicoli delle Forze dell'ordine;

- i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

- i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell?espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

- i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del

- prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

- gli aventi titolo diretti ai passi carrabili in vico Mercato.