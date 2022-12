Amica Geniale 4, iniziano le riprese: tante le novità

Sono iniziate a Napoli le riprese de "L'amica geniale 4". Il quarto capitolo della fortunata serie - tratta dai romanzi di Elena Ferrrante - sta "nascendo" tra le strade della città partenopea.

Set d'eccezione è via Pretarca che sta già ospitando l'intera troupe, guidata dal regista Saverio Costanzo. La serie è ambientata alla fine degli anni Settanta. Le due protagoniste - Lila e Lenù - sono adulte e si ritrovano a Napoli. Elena torna in città dopo essersi affermata come scrittrice, mentre Lila non si è mai mossa dalla sua città.

Una prima novità riguarderà le interpreti dei due personaggi principali. Alba Rohrwacher sarà Lenù, mentre Lila dovrebbe essere interpretata da Irene Maiorino. Le prime scene verranno girate già nelle prossime ore, con le riprese che dovrebbero andare avanti fino ai primi mesi del 2023. Per la messa in onda, invece, non c'è ancora nessuna data, ma tutto fa pensare che l'anno buono possa essere il 2024.