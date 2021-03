L’Amica geniale 3: quando andrà in onda e alcune anticipazioni

C’è grande attesa per la terza serie de L’Amica geniale. Le riprese sono state completate e la messa in onda dovrebbe esserci il prossimo autunno. NapoliToday ne ha parlato con Eduardo Scarpetta che veste i panni di Pasquale Peluso.

“Per L’amica geniale abbiamo terminato le riprese della terza stagione. Non sappiamo quando esce. Potrebbe uscire in autunno. Lo spero perché la gente la sta aspettando. Non so se ci sarò anche nella prossima serie. Si deve capire se il mio personaggio cresce, come cresce. Questa è una cosa che devono decidere gli autori”, ha detto l’attore napoletano.

“Nella terza stagione divento un anarchico pericoloso – continua - Ho girato tante scene di mazzate, sparatorie. Ci saranno tanti scontri, insomma, e io ne prendo parte felicemente. Con Nadia, in una fuga mascherata da visita, andrò a trovare Elena a Firenze”.

Eduardo Scarpetta, ricordiamo, domani sarà il protagonista del film Carosello Carosone, in onda su Rai1: un omaggio al grande Renato a cent'anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 gennaio 2020, e a venti dalla sua morte.