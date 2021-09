Claudio Amendola si commuove ricordando Pino Daniele: "Ero con Francesca al suo ultimo concerto. Ha regalato 30 anni di grande musica"

Forti emozioni durante la prima puntata di "Star in the star", lo show condotto da Ilary Blasi al via giovedì scorso su Canale 5. Durante la presentazione dell'artista nascosto sotto la maschera di Pino Daniele, l'attore Claudio Amendola ha ricordato con commozione l'artista napoletano scomparso, con il quale aveva un grande rapporto amicizia.

"Rivedere le immagini in cui Pino faceva sentire per la prima volta a Massimo Troisi la canzone del film dove recitava Francesca per me è molto emozionante" racconta. "Ero con Francesca all'ultimo concerto di Pino prima che andasse via, lo andammo a salutare ed è un ricordo molto forte per me. Pino ha portato il blues da noi con la sua napoletaneità, con la lingua che più è adatta a queste sonorità. Ha fatto un regalo musicale per trent'anni a questa nazione".