Nasce l'ambulatorio popolare: cure gratis per chi ne ha bisogno |VIDEO

Trenta volontari tra medici, infermieri e studenti di medicina. E' la premessa su cui partirà l'ambulatorio popolare di Villa Medusa, a Bagnoli, che apre i battenti sabato 4 novembre. Cure gratuite per chi ne ha bisogno, soprattutto per coloro che, per un motivo o per un altro sono esclusi dal Sistema sanitario nazionale.

Si tratta di un risultato frutto di un percorso che va avanti da oltre 10 anni, da quando un gruppo di giovani e meno giovani del quartiere ha prima occupato e poi riqualificato un bene che il Comune di Napoli voleva dismettere. "Questo era un centro per anziani, in cui persone di una certa età si incontravano e organizzavano corsi di ballo - racconta Walter Iannuzzi, psicologo e attivista - Fu chiuso perché pericolante nonostante fossero stati stanziati, ma mai erogati, fondi per la ristrutturazione. E' stato messo in svendita ma il quartiere non lo ha permesso".

Da quasi tre anni, i locali di Villa Medusa ospitano lo sportello di supporto psicologico, che ha accolto circa cento persone. "Li assistiamo - prosegue Walter - nel processo della presa in carico da parte del sistema sanitario, che spesso può richiedere mesi". L'ambulatorio funzionerà con una filosofia simile, con uno sportello informativo che servirà a far comprendere quali passi fare per poter accedere alle cure, ma che potrà garantire anche alcune visite specialistiche. Un'iniziativa importante in un momento critico per la sanità pubblica. "Basti pensare - aggiunge lo psicologo - che i due ambulatori che c'erano a Bagnoli sono stati chiusi e i cittadini sono costretti a spostarsi in altri quartieri. Sempre di più, chi può permetterselo, si rivolge alla sanità privata".

Tutti i servizi dell'ambulatorio saranno gratuiti e senza necessità di prenotazione. Non serviranno neanche documenti particolari o tessere sanitarie. "Per il momento - spiega Sara, volontaria e studentessa di medicina e chirurgia - possiamo garantire visite ginecologiche e allergologhe. Abbiamo un ecografo, ma presto riceveremo altre dotazioni per ampliare i servizi, così come abbiamo ricevuto richieste di medici e infermieri che vogliono unirsi al nostro gruppo. Abbiamo tutti voglia di avvicinare le persone alla Sanità, per far capire alle istituzioni di cosa i cittadini hanno bisogno, ma soprattutto di cosa hanno diritto"