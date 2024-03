Violenza nei pronto soccorso: "Aumentare il numero di poliziotti non serve"

"I drappelli di polizia di borboniana memoria non sono mai serviti per la tutela dei camici bianchi ma solamente per smistare i referti di polizia giudiziaria".

È il pensiero di Giuseppe Alviti, presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate, a proposito delle continue violenze nei pronto soccorso degli ospedali partenopei, cui la politica vuole far fronte aumentando la presenza di polizia nei nosocomi.

Secondo Alviti "rendere attivi i drappelli" che opererebbero "con una massimo due unità" non avrebbe alcun effetto "se non eliminare ulteriormente dalle strade altre pattuglie di agenti".

La proposta del sindacalista dei vigilantes è "aumentare il numero di guardie giurate ai pronto soccorso con poteri autoritativi e certificativi e aggiungere ad essi unità dell'Esercito. Militarizzare i pronto soccorso è la risposta".