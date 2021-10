Napoli-Bari, il ministro: "Alta velocità pronta entro il 2023"

Due anni al massimo e l'alta velocità Napoli-Bari dovrebbe diventare realtà. Ad assicurarlo è stato il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini, ospite della trasmissione Sabato Anch'io di Radio 1. "I lavori saranno conclusi a fine 2023 ma poi ci saranno i test" ha affermato il componente del Governo Draghi. Secondo Giovannini "...altre infrastrutture di Alta Velocità vanno ancora progettate come la Salerno-Reggio Calabria, ma tutta l'Alta Velocità sarà avanzata nel 2026. Il monitoraggio di ciò che avviene adesso è fondamentale e per questo -ha sottolineato Giovannini- abbiamo messo a punto un sistema informatico molto dettagliato per capire come ogni Comune sta procedendo sulle opere".

Giovannini, di fatto, conferma i tempi che erano stati dati a gugno 2021, quando il progetto fu presentato in Regione Campania, alla presenza di Vincenzo De Luca. In quell'occasione, il commissario per la Napoli-Bari Roberto Pagone annunciò che entro il 2023 la tratta sarebbe stata percorsa in 2 ore e 40 minuti, mentre il completamento dell'intera opera avverrà nel 2026. Resta da capire quanto dureranno i test di collaudo annunciati da Giovannini.