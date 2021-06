Alta velocità Napoli-Bari: nel 2023 ci vorranno due ore e mezza

Presentati i progetti per il completamento dell'opera. Investimenti per quasi 6 miliardi di euro. Il completamento è previsto per il 2026, quando per percorrere la tratta basteranno solo due ore

Cantieri avviati entro la fine del 2021 e per buona parte realizzati entro il 2022. L'obiettivo per la linea alta velocità Napoli-Bari è quella di renderla percorribile, entro il 2023, in due ore e mezza o poco più. E' quanto sostenuto dal commissario Roberto Pagone: "Vorrebbe dire che una parte dei cantieri sia in terra campana che in Puglia saranno stati completati. Entro il 2026 prevediamo il completamento dell'intera opera, con la possibilità di percorrere la tratta Napoli-Bari in sole due ore".

i progetti per il completamento dell'opera, per un investimento di poco meno di 6 miliardi di euro, sono stati presentati in Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia.