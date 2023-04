Alta velocità: partono le prime verifiche per il collegamento con Napoli

Sono inziati a Casoria, in piazza Cirillo, le operazioni di verifica e di carotaggio per la realizzazione della stazione dell'Alta velocità. A darne notizia è il sindaco di Casoria Raffaele Bene: "La corsa verso la metropolitana a Casoria è partita Sono cominciate in queste ore in piazza Domenico Cirillo le operazioni di verifica e di carotaggio per la realizzazione della linea della Metropolitana che collegherà l'Alta Velocità con Napoli e che passerà per Casoria.

La nostra Città accoglierà ben tre fermate della Metropolitana È una grande sfida per la nostra comunità ed è il frutto di una sinergia con la Regione e dell'impegno profuso su questo fronte, da promotore del piano, dall'on. Tommaso Casillo".