Alma festeggia 100 anni nella casa albergo per anziani

Compiere 100 anni significa raggiungere un traguardo davvero molto importante, motivo per il quale merita di essere festeggiato nel migliore dei modi e per questo motivo la Casa Albergo per Anziani “Villa Vittoria” ed il suo personale si sono adoperati per far si che questo giorno, il giorno di Alma, sia indimenticabile per lei ed i suoi cari.

"Ebbene si a Villa Vittoria succede anche questo, festeggiare 100 anni, ovvero un secolo anche post pandemia da Covid-19!" Queste le parole dell'Amministratrice Ilaria Fiorito che aggiunge: "Se oggi possiamo festeggiare Alma è grazie alla cura, alla dedizione, al senso di appartenenza e di responsabilità che ogni componente dello staff di Villa Vittoria mette a disposizione dei nostri ospiti. Sappiamo bene quanto la pandemia da covid-19 sia stata devastante per le persone anziane e fragili ed è per questo motivo che Alma va festeggiata due volte. Alma rappresenta infatti la forza di una generazione e la speranza in un futuro più roseo per tutti, anche per i meno giovani."

Villa Vittoria è una casa albergo per anziani situata a Napoli nel quartiere Pianura.